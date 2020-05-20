Карантин: в Минздраве объяснили, при каких условиях люди могут работать в офисах

Министерство здравоохранения разъяснило правила работы для офисных работников и их работодателей во время карантина.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "Работники офисов снова могут вернуться на свои рабочие места. Однако, чтобы работа в помещении была безопасной для здоровья, нужно соблюдать определенные противоэпидемические правила".

Детали: В частности, владельцы офисов должны обеспечить помещения жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами; на входе должно быть организовано место для обработки рук антисептиком перед входом в офис нужно нанести маркировку с дистанцией в 1,5 м; помещения нужно проветривать и делать влажную уборку каждые 2 часа, а лиц, находящихся в группе риска, временно отстранить от работы.

Работникам нужно проводить температурный скрининг перед началом рабочего дня, в помещении носить маску, избегать людей с симптомами респираторных заболеваний.

Гости и посетители помещений должны соблюдать дистанцию, носить маску и тому подобное

Напомним: