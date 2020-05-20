Все разделы
Укр / Рус

Карантин: в Минздраве объяснили, при каких условиях люди могут работать в офисах

Среда, 20 мая 2020, 19:46

Министерство здравоохранения разъяснило правила работы для офисных работников и их работодателей во время карантина.

Источник: пресс-служба МОЗ

Дословно: "Работники офисов снова могут вернуться на свои рабочие места. Однако, чтобы работа в помещении была безопасной для здоровья, нужно соблюдать определенные противоэпидемические правила".

Детали: В частности, владельцы офисов должны обеспечить помещения жидким мылом, антисептиками, бумажными полотенцами; на входе должно быть организовано место для обработки рук антисептиком перед входом в офис нужно нанести маркировку с дистанцией в 1,5 м; помещения нужно проветривать и делать влажную уборку каждые 2 часа, а лиц, находящихся в группе риска, временно отстранить от работы.

Работникам нужно проводить температурный скрининг перед началом рабочего дня, в помещении носить маску, избегать людей с симптомами респираторных заболеваний.

Гости и посетители помещений должны соблюдать дистанцию, носить маску и тому подобное

 

Напомним:

  • По решению Кабмина с 22 мая до 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.
  • Общественный транспорт при условии соблюдения нескольких требований планируют запустить с 22 мая, с 25 мая - метрополитен, с 1 июня - железнодорожное сообщение, с 15 июня - авиасообщение.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусробота


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинская "Мрия" замешана в подозрительных польско-китайских сделках – СМИ

Признание в госизмене и диверсиях: правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина

ВидеоПорошенко отреагировал на "пленки Деркача": виноваты Коломойский и Офис Зеленского

В команде Байдена "пленки Деркача" назвали дыркой от бублика

Кабмин разрешил открывать метро с 25 мая, но есть условия

обновленоУкраина открывает границы для пассажирского транспорта, но не для всего

Все главные новости...
карантин
Столичные пляжи планируют открыть 1 июня
Кабмин открывает 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой
Кабмин разрешил открывать метро с 25 мая, но есть условия
Последние новости
19:50
Соглашение с МВФ: Минфин ожидает подписания до конца мая и первого транша в 1,9 миллиарда долларов
19:46
инфографикаКарантин: в Минздраве объяснили, при каких условиях люди могут работать в офисах
19:42
Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за лжи о ВСУ
19:27
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии выход из карантина и транш в 500 млн евро
19:11
Украинская "Мрия" замешана в подозрительных польско-китайских сделках – СМИ
19:07
Столичные пляжи планируют открыть 1 июня
18:55
Кабмин утвердил план внедрения е-системы в строительстве, новый реестр запустят в июне
18:37
На Донбассе ранили бойца ООС
18:22
Защита Порошенко: Венедиктова завела дело о госизмене после разговора с Зеленским
18:16
Признание в госизмене и диверсиях: правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!