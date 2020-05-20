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Бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі

Середа, 20 травня 2020, 21:11
Бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації обстріляли з мінометів Красногорівку та пошкодили декілька будинків мешканців.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Днями внаслідок мінометного обстрілу окупанти пошкодили три приватних будинки місцевих мешканців Красногорівки. Також постраждали господарські будівлі. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Дослівно: "За наявності прямих та беззаперечних доказів обстрілів, безпідставні звинувачення очільниками бойовиків на адресу українських військовослужбовців у начебто пошкодженні об’єктів інфраструктури виглядають особливо цинічними та позбавленими здорового глузду".

Українська правда
Теми: ДонбасООСбойові діїокупація
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