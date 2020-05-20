Усі розділи
Укр / Рус

Бойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі

Середа, 20 травня 2020, 21:11

Збройні формування Російської Федерації обстріляли з мінометів Красногорівку та пошкодили декілька будинків мешканців.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Днями внаслідок мінометного обстрілу окупанти пошкодили три приватних будинки місцевих мешканців Красногорівки. Також постраждали господарські будівлі. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

Дослівно: "За наявності прямих та беззаперечних доказів обстрілів, безпідставні звинувачення очільниками бойовиків на адресу українських військовослужбовців у начебто пошкодженні об’єктів інфраструктури виглядають особливо цинічними та позбавленими здорового глузду".

Українська правда
Теми: ДонбасООСбойові діїокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна скликає позачергове засідання ТКГ через брехню про ЗСУ

Українська "Мрія" перевезла неякісні китайські респіратори до Польщі – ЗМІ

Зізнання у держзраді та диверсіях: правоохоронці визначили, що цінного в інтерв’ю Поклонської та Гіркіна

ВідеоПорошенко відреагував на "плівки Деркача": винні Коломойський та Офіс Зеленського

У Байдена "плівки Деркача" назвали діркою від бублика

Кабмін дозволив відкривати метро з 25 травня, але є умови

Усі головні новини...
Донбас
Україна скликає позачергове засідання ТКГ через брехню про ЗСУ
На Донбасі поранили бійця ООС
Кучма хоче залишити мінські переговори та просив про це Зеленського
Останні новини
21:11
фотоБойовики з мінометів обстріляли житлові будинки на Донбасі
20:59
У Держдепі відреагували на натяки Зеленського, що здатні вплинути на вибори у США
20:39
Супрун каже, що Єрмак запрошував її до Національної ради реформ
20:38
Офіційний курс: гривня ослабла
20:20
Трамп повернувся до ідеї провести очний саміт G7
20:07
У трьох областях України не пом'якшать карантин
19:50
Угода з МВФ: Мінфін очікує підписання до кінця травня і першого траншу в 1,9 мільярда доларів
19:46
інфографікаКарантин: у МОЗ пояснили, за яких умов люди зможуть працювати в офісах
19:42
Україна скликає позачергове засідання ТКГ через брехню про ЗСУ
19:27
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії вихід з карантину і транш у 500 млн євро
Усі новини...