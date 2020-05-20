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Боевики из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе

Среда, 20 мая 2020, 21:11
Боевики из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из минометов Красногоровку и повредили несколько домов жителей.

Источник: штаб ООС

Детали: На днях в результате минометного обстрела оккупанты повредили три частных дома местных жителей Красногоровки. Также пострадали хозяйственные постройки. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

Дословно: "При наличии прямых и бесспорных доказательств обстрелов, обвинения руководителями боевиков в адрес украинских военнослужащих в якобы повреждении объектов инфраструктуры выглядят особенно циничными и лишенными здравого смысла".

Украинская правда
Темы: ДонбассООСбоевые действияоккупация
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