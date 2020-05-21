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США збільшили до $15,5 млн допомогу Україні для протидії COVID-19

Четвер, 21 травня 2020, 01:50
США збільшили до $15,5 млн допомогу Україні для протидії COVID-19

Сполучені Штати розширили гуманітарну та медичну допомогу Україні для боротьби із коронавірусом до $15,5 млн. 

Джерело: посольство України в США у Facebook

Дослівно: "Уряд США розширив фінансування гуманітарної та екстреної медичної допомоги країнам світу до понад 900 млн. дол. для протидії пандемії коронавірусу COVID-19. Зокрема, допомогу Україні розширено з вже раніше виділених 14,5 млн.дол. до 15,5 млн.дол".

Деталі: Зазначається, що понад 13 мільйонів спрямують у вигляді медичної допомоги та гуманітарної допомоги через Агентство США з міжнародного розвитку на покращення місцевих установ охорони здоров’я. 

Також майже 2,5 мільйони гуманітарної допомоги відправлять для підтримки найбільш вразливих верств населення. 

Нагадаємо:

  • У п’ятницю 8 травня до аеропорту "Бориспіль" прибула медична допомога, яку Україні надіслала Туреччина в рамках боротьби з коронавірусом. 

Українська правда

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Теми: СШАкоронавірусУкраїна
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