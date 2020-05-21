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США увеличили до $15,5 млн помощь Украине для противодействия COVID-19

Четверг, 21 мая 2020, 01:50

Соединенные Штаты расширили гуманитарную и медицинскую помощь Украине для борьбы с коронавирусом до $15,5 млн.

Источник: Посольство Украины в США в Facebook

Дословно: "Правительство США расширило финансирование гуманитарной и экстренной медицинской помощи странам мира в более 900 млн. долл. для противодействия пандемии коронавируса COVID-19. В частности, помощь Украине расширен с уже ранее выделенных 14,5 млн.долл. до 15,5 млн.долл".

Детали: Отмечается, что более 13 миллионов направят в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию на улучшение местных учреждений здравоохранения.

Также почти 2,5 миллиона гуманитарной помощи отправят для поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Напомним:

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирусУкраина


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