На Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1"

Під час виконання завдання штабу Операції об’єднаних сил загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Гурбанов. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.

Джерело: Нацполіція у Facebook

Дослівно: "Під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він (Сергій Гурбанов – УП) і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події".

Деталі: Трагедія трапилась приблизно о 21:30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району.

Пораненим бійцям надають допомогу лікарі військового шпиталю.

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