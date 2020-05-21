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На Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1"

Четвер, 21 травня 2020, 03:20
На Луганщині загинув командир батальйону Луганськ-1

Під час виконання завдання штабу Операції об’єднаних сил загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.

Джерело: Нацполіція у Facebook

Дослівно: "Під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він (Сергій Губанов – УП)  і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події".

Деталі: Трагедія трапилась приблизно о 21:30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району. 

Пораненим бійцям надають допомогу лікарі військового шпиталю.

Нагадаємо:

  • Батальйон "Луганськ-1" – поліцейський підрозділ, який патрулює населенні пункти вздовж лінії розмежування.

Українська правда

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Теми: ДонбасООС
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