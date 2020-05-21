На Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1"
Четвер, 21 травня 2020, 03:20
Під час виконання завдання штабу Операції об’єднаних сил загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.
Джерело: Нацполіція у Facebook
Дослівно: "Під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він (Сергій Губанов – УП) і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Луганськ-1" отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події".
Деталі: Трагедія трапилась приблизно о 21:30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району.
Пораненим бійцям надають допомогу лікарі військового шпиталю.
Нагадаємо:
- Батальйон "Луганськ-1" – поліцейський підрозділ, який патрулює населенні пункти вздовж лінії розмежування.
Українська правда