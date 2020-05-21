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В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1"

Четверг, 21 мая 2020, 03:20

Во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.

Источник: Нацполиция в Facebook

Дословно: "Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он (Сергей Гурбанов – УП) и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события".

Детали: Трагедия произошла примерно в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.

Раненым бойцам оказывают помощь врачи военного госпиталя.

Напомним:

  • Батальон "Луганск-1" – полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


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