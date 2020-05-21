В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1"
Четверг, 21 мая 2020, 03:20
Во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.
Источник: Нацполиция в Facebook
Дословно: "Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он (Сергей Губанов – УП) и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" получили осколочные ранения. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события".
Детали: Трагедия произошла примерно в 21:30 в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.
Раненым бойцам оказывают помощь врачи военного госпиталя.
Напомним:
- Батальон "Луганск-1" – полицейское подразделение, который патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения.
Украинская правда