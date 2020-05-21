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У Бразилії та США за добу зафіксували однакову кількість випадків COVID-19

Четвер, 21 травня 2020, 04:08

У США та Бразилії 20 травня зареєстрували по 21,4 тисячі нових хворих на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює дані щодо захворюваності на коронавірус

Деталі: Загалом у світі за цей час виявили майже 100 тисяч нових випадків зараження.

20 травня у Штатах померла 1461 людина, в Бразилії – 911. 

Загалом же в Бразилії підтвердили понад 293 тисячі інфікувань, з них померли майже 19 тисяч хворих, вилікувались – понад 116 тисяч.

Окрім того, у США загалом підтвердили 1 мільйон 591 тисячі випадків коронавірусу, із яких майже 95 тисяч – летальні. Побороли захворювання понад 370 тисяч людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірусСШАБразилія


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