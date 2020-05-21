Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бразилії та США за добу зафіксували однакову кількість випадків COVID-19

Четвер, 21 травня 2020, 04:08
У Бразилії та США за добу зафіксували однакову кількість випадків COVID-19

У США та Бразилії 20 травня зареєстрували по 21,4 тисячі нових хворих на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює дані щодо захворюваності на коронавірус

Деталі: Загалом у світі за цей час виявили майже 100 тисяч нових випадків зараження.

20 травня у Штатах померла 1461 людина, в Бразилії – 911. 

Загалом же в Бразилії підтвердили понад 293 тисячі інфікувань, з них померли майже 19 тисяч хворих, вилікувались – понад 116 тисяч.

Окрім того, у США загалом підтвердили 1 мільйон 591 тисячі випадків коронавірусу, із яких майже 95 тисяч – летальні. Побороли захворювання понад 370 тисяч людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусСШАБразилія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
Усі новини...
Реклама: