В Бразилии и США за сутки зафиксировали одинаковое количество случаев COVID-19
Четверг, 21 мая 2020, 04:08
В США и Бразилии 20 мая зарегистрировали по 21,4 тысячи новых больных коронавирусом.
Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет данные по заболеваемости коронавирусом
Детали: Всего в мире за это время обнаружили почти 100 тысяч новых случаев заражения.
20 мая в Штатах умер 1461 человек, в Бразилии – 911.
Всего же в Бразилии подтвердили более 293 тысяч заражений, из них умерли почти 19 тысяч больных, вылечились – более 116 тысяч.
Кроме того, в США в целом подтвердили 1 миллион 591 тысячу случаев коронавируса, из которых почти 95 тысяч – летальные. Побороли заболевания более 370 тысяч человек.
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Напомним:
- Более 5 миллионов человек заразились коронавирусом в мире с начала пандемии, а 2 миллиона уже выздоровели.
- Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару присоединился к митингу в столице страны, где призывали положить конец карантинным ограничениям.
Украинская правда