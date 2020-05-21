Все разделы
Укр / Рус

В Бразилии и США за сутки зафиксировали одинаковое количество случаев COVID-19

Четверг, 21 мая 2020, 04:08

В США и Бразилии 20 мая зарегистрировали по 21,4 тысячи новых больных коронавирусом.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет данные по заболеваемости коронавирусом

Детали: Всего в мире за это время обнаружили почти 100 тысяч новых случаев заражения.

20 мая в Штатах умер 1461 человек, в Бразилии – 911.

Всего же в Бразилии подтвердили более 293 тысяч заражений, из них умерли почти 19 тысяч больных, вылечились – более 116 тысяч.

Кроме того, в США в целом подтвердили 1 миллион 591 тысячу случаев коронавируса, из которых почти 95 тысяч – летальные. Побороли заболевания более 370 тысяч человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирусСШАБразилия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1"

Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за лжи о ВСУ

Украинская "Мрия" перевезла некачественные китайские респираторы в Польшу – СМИ

Признание в госизмене и диверсиях: правоохранители определили, что ценного в интервью Поклонской и Гиркина

ВидеоПорошенко отреагировал на "пленки Деркача": виноваты Коломойский и Офис Зеленского

В команде Байдена "пленки Деркача" назвали дыркой от бублика

Все главные новости...
коронавирус
США увеличили до $15,5 млн помощь Украине для противодействия COVID-19
На Буковине обнаружили еще 46 больных COVID-19: ослаблять карантин не будут
В мире насчитали 5 млн заражений COVID-19, из них 2 – выздоровели
Последние новости
04:08
В Бразилии и США за сутки зафиксировали одинаковое количество случаев COVID-19
03:20
В Луганской области погиб командир батальона "Луганск-1"
02:35
Комитет Сената хочет получить информацию о работе Байдена-младшего в Украине
01:50
США увеличили до $15,5 млн помощь Украине для противодействия COVID-19
00:47
Двое участников протестов в Новых Санжарах оштрафовали на 850 грн
00:15
На Буковине обнаружили еще 46 больных COVID-19: ослаблять карантин не будут
23:59
В МОН назвали даты экзаменов ВНО-2020
23:36
В мире насчитали 5 млн заражений COVID-19, из них 2 – выздоровели
23:11
Снайпер оккупантов ранил украинского воина
22:59
Новости экономики: Зеленский, "адаптивный" карантин, открытие метро
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!