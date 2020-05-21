Усі розділи
Укр / Рус

В ЄС опублікували нові рекомендації для авіаподорожей

Четвер, 21 травня 2020, 05:16

Європейське агентство авіаційної безпеки та Європейський центр профілактики і контролю захворювань рекомендують використовувати захисні маски та дотримуватись ретельної гігієни рук під час подорожей літаками.

Джерело: CNN

Деталі: Агентства опублікували новий набір принципів, якими мають керуватись авіаперевізники.  

Рекомендується також дотримання соціальної дистанції. "Пасажири мають бути впевнені, що подорож літаком з іншими людьми в обмеженому просторі несе мінімальні ризики для їх здоров’я", – йдеться у спільній заяві.

Відповідні правила мають переконати клієнтів авіакомпаній, що вони можуть літати безпечно, а перевізники можуть подолати наслідки пандемії. 

Читайте також: Відпустки епохи коронавірусу: коли Європа почне приймати літаки та туристів з України

Нагадаємо:

  • Європейська комісія хоче зобов’язати європейських відпочивальників носити захисні маски та подорожувати без великого багажу.

Українська правда
Теми: авіаЄСкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1"

Україна скликає позачергове засідання ТКГ через брехню про ЗСУ

Українська "Мрія" перевезла неякісні китайські респіратори до Польщі – ЗМІ

Зізнання у держзраді та диверсіях: правоохоронці визначили, що цінного в інтерв’ю Поклонської та Гіркіна

ВідеоПорошенко відреагував на "плівки Деркача": винні Коломойський та Офіс Зеленського

У Байдена "плівки Деркача" назвали діркою від бублика

Усі головні новини...
авіа
Депутати України та ЄС обговорили відкриття кордонів для українців
МЗС почав вести переговори щодо відкриття авіарейсів за кордон
Нова пошта Глобал запустила регулярні авіарейси до США та Китаю
Останні новини
05:16
В ЄС опублікували нові рекомендації для авіаподорожей
04:08
У Бразилії та США за добу зафіксували однакову кількість випадків COVID-19
03:20
На Луганщині загинув командир батальйону "Луганськ-1"
02:35
Комітет Сенату хоче отримати інформацію про роботу Байдена-молодшого в Україні
01:50
США збільшили до $15,5 млн допомогу Україні для протидії COVID-19
00:47
Двох учасників протестів у Нових Санжарах оштрафували на 850 грн
00:15
На Буковині виявили ще 46 хворих на COVID-19: послаблювати карантин не будуть
23:59
В МОН назвали дати іспитів ЗНО-2020
23:36
У світі нарахували 5 млн заражень COVID-19, з них 2 – одужали
23:11
Снайпер окупантів поранив українського бійця
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!