В ЄС опублікували нові рекомендації для авіаподорожей

Європейське агентство авіаційної безпеки та Європейський центр профілактики і контролю захворювань рекомендують використовувати захисні маски та дотримуватись ретельної гігієни рук під час подорожей літаками.

Джерело: CNN

Деталі: Агентства опублікували новий набір принципів, якими мають керуватись авіаперевізники.

Рекомендується також дотримання соціальної дистанції. "Пасажири мають бути впевнені, що подорож літаком з іншими людьми в обмеженому просторі несе мінімальні ризики для їх здоров’я", – йдеться у спільній заяві.

Відповідні правила мають переконати клієнтів авіакомпаній, що вони можуть літати безпечно, а перевізники можуть подолати наслідки пандемії.

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