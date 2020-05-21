В ЕС опубликовали новые рекомендации для авиапутешествий
Европейское агентство авиационной безопасности и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют использовать защитные маски и придерживаться тщательной гигиены рук во время путешествий самолетами.
Источник: CNN
Детали: Агентства опубликовали новый набор принципов, которыми должны руководствоваться авиаперевозчики.
Рекомендуется также соблюдение социальной дистанции. "Пассажиры должны быть уверены, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья", – говорится в заявлении.
Соответствующие правила должны убедить клиентов авиакомпаний, что они могут летать безопасно, а перевозчики могут преодолеть последствия пандемии.
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Напомним:
- Европейская комиссия хочет обязать европейских отдыхающих носить защитные маски и путешествовать без большого багажа.