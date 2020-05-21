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В ЕС опубликовали новые рекомендации для авиапутешествий

Четверг, 21 мая 2020, 05:16
В ЕС опубликовали новые рекомендации для авиапутешествий

Европейское агентство авиационной безопасности и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют использовать защитные маски и придерживаться тщательной гигиены рук во время путешествий самолетами.

Источник: CNN

Детали: Агентства опубликовали новый набор принципов, которыми должны руководствоваться авиаперевозчики.

Рекомендуется также соблюдение социальной дистанции. "Пассажиры должны быть уверены, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья", – говорится в заявлении.

Соответствующие правила должны убедить клиентов авиакомпаний, что они могут летать безопасно, а перевозчики могут преодолеть последствия пандемии.

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Напомним:

  • Европейская комиссия хочет обязать европейских отдыхающих носить защитные маски и путешествовать без большого багажа.

Украинская правда
Темы: авиаЕСкарантин
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