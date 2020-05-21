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Пандемія: ще 100 тисяч людей захворіли на COVID-19

Четвер, 21 травня 2020, 06:53
Пандемія: ще 100 тисяч людей захворіли на COVID-19

20 травня у всьому світі зареєстрували 99,7 тисяч нових випадків коронавірусу. За цей же час померли 4740 людей із підтвердженим COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює дані щодо захворюваності на коронавірус

Деталі: Найбільше заражень за цей час виявили у США та Бразилії: по 21,4 тисячі.

У Росії підтвердили 8,7 тисяч нових хворих, в Індії – 5,5 тисяч, у Перу – 4,5 тисяч, у Чилі – понад 4 тисячі, у Мексиці та Саудівській Аравії – по 2,7 тисяч, в Ірані – 2,3 тисяч, в Пакистані – майже 2 тисячі.

У Сполучених Штатах цього дня померла 1461 людина. За вказаний період у Бразилії померли 911 осіб, у Великій Британії – 363, у Мексиці – 334, в Італії – 161, у Росії – 135, в Індії – 132, у Канаді – 119, по 110 жертв 20 травня нарахували у Перу, Франції та Іспанії.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірус
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