Пандемия: еще 100 тысяч человек заболели COVID-19

20 мая во всем мире зарегистрировали 99,7 тысяч новых случаев коронавируса. За это же время умерли 4740 человек с подтвержденным COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет данные по заболеваемости коронавирусом

Детали: Больше всего заражений за это время обнаружили в США и Бразилии: по 21,4 тысячи.

В России подтвердили 8,7 тысяч новых больных, в Индии – 5,5 тысяч, в Перу – 4,5 тысяч, в Чили – более 4 тысяч, в Мексике и Саудовской Аравии – по 2,7 тысяч, в Иране – 2,3 тысяч, в Пакистане – почти 2 тысячи.

В Соединенных Штатах в этот день умер 1461 человек. За указанный период в Бразилии погибли 911 человек, в Великобритании – 363, в Мексике – 334, в Италии – 161, в России – 135, в Индии – 132, в Канаде – 119, по 110 жертв 20 мая насчитали в Перу, Франции и Испании.

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Напомним: