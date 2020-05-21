Окупанти поранили двох українських бійців – ООС

Російські найманці 20 травня 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє бійців Об’єднаних сил.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї".

Деталі: Окупанти відкривали вогонь біля Павлополя, Пісків, Кам’янки, Старогнатівки та Богданівки. Окрім того, по околицях Красногорівки бойовики випустили 20 мін 120-го калібру.

Також біля Мар’їнки противник використовував снайперську зброю. Зазначається, що ворог вів обстріли біля Оріхового, Шумів, Новоолександрівки, Південного та Кримського.

За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби противник знову порушував режим "тиші".

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.