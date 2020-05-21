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Оккупанты ранили двух украинских бойцов – ООС

Четверг, 21 мая 2020, 07:23

Российские наемники 20 мая 18 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили двое бойцов Объединенных сил.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия".

Детали: Оккупанты открывали огонь у Павлополя, Песков, Каменки, Старогнатовки и Богдановки. Кроме того, по окраинам Красногоровки боевики выпустили 20 мин 120-го калибра.

Также у Марьинки противник использовал снайперское оружие.

Отмечается, что враг вел обстрелы возле Орехова, Шумов, Новоалександровки, Пивденного и Крымского.

По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток противник снова нарушал режим "тишины".

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", –  говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе


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