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В ОРДЛО поїхали три фури допомоги від "Червоного хреста" – прикордонники

Четвер, 21 травня 2020, 10:02
В ОРДЛО поїхали три фури допомоги від Червоного хреста – прикордонники

20 травня три вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста прослідували через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Три вантажівки з гуманітарною допомогою прослідували учора через КПВВ "Новотроїцьке" по маршруту Київ-Донецьк". 

 

Деталі: Щоб допомогти громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях та постійно страждають від російської агресії, МКЧХ направив гігієнічні засоби та товари медичного призначення загальною вагою 19 тонн 150 кг.

Прикордонники відзначили, що продовжуватимуть оперативно оформлювати та пропускати такі гуманітарні місії через лінію розмежування для допомоги цивільному населенню.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що реальна ситуація з епідемією коронавірусу на окупованій частині Донбасу жахлива, але від допомоги України окупанти відмовилися, тому він домовився з "Червоним хрестом" про гуманітарну допомогу для жителів ОРДЛО.

Українська правда

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Теми: ОРДЛОкоронавірусгуманітарка
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