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В ОРДЛО поехали три фуры помощи от "Красного креста" – пограничники

Четверг, 21 мая 2020, 10:02

20 мая три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста проследовали через линию разграничения на временно оккупированную территорию.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Три грузовика с гуманитарной помощью последовали вчера через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк". 

 

Детали: Чтобы помочь гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях и постоянно страдающим от российской агрессии, МККК направил гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом 19 тонн 150 кг.

Пограничники отметили, что будут продолжать оперативно оформлять и пропускать такие гуманитарные миссии через линию разграничения для помощи гражданскому населению.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОкоронавирусгуманитарка


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