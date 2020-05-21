В ОРДЛО поехали три фуры помощи от "Красного креста" – пограничники

20 мая три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста проследовали через линию разграничения на временно оккупированную территорию.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Три грузовика с гуманитарной помощью последовали вчера через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк".

Детали: Чтобы помочь гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях и постоянно страдающим от российской агрессии, МККК направил гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом 19 тонн 150 кг.

Пограничники отметили, что будут продолжать оперативно оформлять и пропускать такие гуманитарные миссии через линию разграничения для помощи гражданскому населению.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявляет, что реальная ситуация с эпидемией коронавируса на оккупированной части Донбасса ужасная, но от помощи Украины оккупанты отказались, поэтому он договорился с "Красным крестом" о гуманитарной помощи для жителей ОРДЛО.