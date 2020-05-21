Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРДЛО поехали три фуры помощи от "Красного креста" – пограничники

Четверг, 21 мая 2020, 10:02
В ОРДЛО поехали три фуры помощи от Красного креста – пограничники

20 мая три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста проследовали через линию разграничения на временно оккупированную территорию.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Три грузовика с гуманитарной помощью последовали вчера через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк". 

 

Детали: Чтобы помочь гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях и постоянно страдающим от российской агрессии, МККК направил гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом 19 тонн 150 кг.

Пограничники отметили, что будут продолжать оперативно оформлять и пропускать такие гуманитарные миссии через линию разграничения для помощи гражданскому населению.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявляет, что реальная ситуация с эпидемией коронавируса на оккупированной части Донбасса ужасная, но от помощи Украины оккупанты отказались, поэтому он договорился с "Красным крестом" о гуманитарной помощи для жителей ОРДЛО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОкоронавирусгуманитарка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
Все новости...
Реклама: