Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенатський комітет США хоче отримати дані про роботу сина Байдена в Україні

Четвер, 21 травня 2020, 11:22
Сенатський комітет США хоче отримати дані про роботу сина Байдена в Україні

Сенатський комітет США 20 травня вирішив направити повістку в суд на адресу консалтингової компанії Blue Star Strategies у справі про розслідування діяльності української компанії Burisma та Хантера Байдена – сина ймовірного кандидата в президенти США Джо Байдена.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на CBS News та The Hill

Дослівно з рішення: "Повістка зобов’язує Blue Star Strategies передати документи, пов'язані з його (Хантера Байдена – ред.) роботою у Burisma, та документи, пов'язані з українською енергетичною компанією. Повістка також вимагає надати свідчення від двох високопосадовців у Blue Star, пов'язаних із цією роботою".

Деталі: Ініціатором голосування у Сенатському комітеті виступив республіканець Рон Джонсон.

Зазначається, що повістка для Blue Star Strategies є частиною поточних розслідувань трьох колегій Сенату під керівництвом республіканців щодо зв'язків між демократами та Україною, включаючи звинувачення у конфлікті інтересів між Burisma та Байденами.

Гендиректор Blue Star Strategies Карен Трамонтано у листі Джонсону підтвердила, що компанія буде  співпрацювати з Комітетом. Вона також надала письмові відповіді на усі запитання і документи про зустрічі з федеральним урядом щодо Burisma у грудні.

Демократи оскаржили голосування за повістку і заявили, що розслідування республіканців є "партизанським" на тлі пандемії коронавірусу.

Водночас Джонсон завив, що має намір оприлюднити звіт про своє розслідування щодо Burisma і Хантера Байдена упродовж найближчого місяця.

Знати більше: Рукописи не горять. Баканов, Шефір, Аваков у переписці "друга Джуліані"

Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Передісторія:

  • Адвокат Трампа Руді Джуліані раніше неодноразово заявляв про втручання ексвіцепрезидента Байдена в українську політику та участь у корупційних справах.
  • Джуліані стверджує, що колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна було звільнено на прохання Байдена нібито за те, що розбирався у зв'язках Burisma з його сином.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
США
США і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
"Радянські БМП і близько не стоять": Міноборони пояснило переваги Bradley
США продасть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів
Останні новини
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
Усі новини...
Реклама: