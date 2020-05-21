Сенатський комітет США хоче отримати дані про роботу сина Байдена в Україні

Сенатський комітет США 20 травня вирішив направити повістку в суд на адресу консалтингової компанії Blue Star Strategies у справі про розслідування діяльності української компанії Burisma та Хантера Байдена – сина ймовірного кандидата в президенти США Джо Байдена.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на CBS News та The Hill

Дослівно з рішення: "Повістка зобов’язує Blue Star Strategies передати документи, пов'язані з його (Хантера Байдена – ред.) роботою у Burisma, та документи, пов'язані з українською енергетичною компанією. Повістка також вимагає надати свідчення від двох високопосадовців у Blue Star, пов'язаних із цією роботою".

Деталі: Ініціатором голосування у Сенатському комітеті виступив республіканець Рон Джонсон.

Зазначається, що повістка для Blue Star Strategies є частиною поточних розслідувань трьох колегій Сенату під керівництвом республіканців щодо зв'язків між демократами та Україною, включаючи звинувачення у конфлікті інтересів між Burisma та Байденами.

Гендиректор Blue Star Strategies Карен Трамонтано у листі Джонсону підтвердила, що компанія буде співпрацювати з Комітетом. Вона також надала письмові відповіді на усі запитання і документи про зустрічі з федеральним урядом щодо Burisma у грудні.

Демократи оскаржили голосування за повістку і заявили, що розслідування республіканців є "партизанським" на тлі пандемії коронавірусу.

Водночас Джонсон завив, що має намір оприлюднити звіт про своє розслідування щодо Burisma і Хантера Байдена упродовж найближчого місяця.

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