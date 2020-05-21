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Сенатский комитет США хочет получить данные о работе сына Байдена в Украине

Четверг, 21 мая 2020, 11:22

Сенатский комитет США 20 мая решил направить повестку в суд в адрес консалтинговой компании Blue Star Strategies по делу о расследовании деятельности украинской компании Burisma и Хантера Байдена – сына вероятного кандидата в президенты США Джо Байдена.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на CBS News и The Hill

Дословно из решения: "Повестка обязывает Blue Star Strategies передать документы, связанные с его (Хантера Байдена – ред.) работой в Burisma, и документы, связанные с украинской энергетической компанией. Повестка также требует дать показания от двух лиц в Blue Star, связанных с этой работой".

Детали: Инициатором голосования в сенатском комитете выступил республиканец Рон Джонсон.

Отмечается, что повестка для Blue Star Strategies является частью текущих расследований трех коллегий Сената под руководством республиканцев относительно связей между демократами и Украиной, включая обвинения в конфликте интересов между Burisma и Байденами.

Гендиректор Blue Star Strategies Карен Трамонтано в письме Джонсону подтвердила, что компания будет сотрудничать с Комитетом. Она также предоставила письменные ответы на все вопросы и документы о встречах с федеральным правительством относительно Burisma в декабре.

Демократы обжаловали голосование за повестку и заявили, что расследование республиканцев является "партизанским" на фоне пандемии коронавируса.

В то же время Джонсон завил, что намерен обнародовать отчет о своем расследовании по Burisma и Хантеру Байдену в течение ближайшего месяца.

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Предыстория:

  • Адвокат Трампа Руди Джулиани ранее неоднократно заявлял о вмешательстве экс-вице-президента Байдена в украинскую политику и участие в коррупционных делах.
  • Джулиани утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена якобы за то, что разбирался в связях Burisma с его сыном.

Темы: СШАУкраина


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