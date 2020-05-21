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Лікарів з окупованої частини Луганщини хочуть відправити в РФ боротися з CОVID-19 - ЗМІ

Четвер, 21 травня 2020, 11:29
Лікарів з окупованої частини Луганщини хочуть відправити в РФ боротися з CОVID-19 - ЗМІ

Лікарів з окупованої частини Луганської області планують відправити до центральної Росії для боротьби з CОVID-19.

Джерело: Громадське радіо з посиланням на поінформованого співрозмовника на окупованих територіях

Деталі: За інформацією джерела видання окупаційна влада ОРДЛО наказала так званому "Міністерству охорони здоров’я" зібрати групу лікарів для боротьби з COVID-19.

Водночас, як стверджує джерело, на окупованій території багато інфікованих CОVID-19, немає засобів захисту, лікарі самі хворіють на COVID-19, відповідно фахівців не вистачає безпосередньо на території, яку контролює угруповання "ЛНР".

Пряма мова: "Але "керівництво" хоче відправити наших лікарів до РФ, аби підвищити свої рейтинги перед російським урядом. Сподіваюся, наші лікарі розсудливі і відмовляться від цієї поїздки".

Нагадаємо: 19 травня в ОРЛО повідомили про смерть головного лікаря Луганської міської багатопрофільної лікарні № 4 Олексія Навроцького. У нього виявили COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОкоронавірусРосія
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