Врачей оккупированной части Луганщины хотят отправить в РФ бороться с CОVID-19 - СМИ
Врачей с оккупированной части Луганской области планируют отправить в центральную Россию для борьбы с CОVID-19.
Источник: Громадське радио со ссылкой на информированного собеседника на оккупированных территориях
Детали: По информации источника оккупационная власть ОРДЛО приказала так называемому "Министерству здравоохранения" собрать группу врачей для борьбы с COVID-19.
В то же время, как утверждает источник, на оккупированной территории много инфицированных CОVID-19, нет средств защиты, врачи сами болеют COVID-19, соответственно специалистов не хватает непосредственно на территории, контролируемой группировкой "ЛНР".
Прямая речь: "Но "руководство" хочет отправить наших врачей в РФ, чтобы повысить свои рейтинги перед российским правительством. Надеюсь, наши врачи здравомыслящие и откажутся от этой поездки".
Напомним: 19 мая в ОРЛО сообщили о смерти главного врача Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексея Навроцкого. У него обнаружили COVID-19.