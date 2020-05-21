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Врачей оккупированной части Луганщины хотят отправить в РФ бороться с CОVID-19 - СМИ

Четверг, 21 мая 2020, 11:29
Врачей оккупированной части Луганщины хотят отправить в РФ бороться с CОVID-19 - СМИ

Врачей с оккупированной части Луганской области планируют отправить в центральную Россию для борьбы с CОVID-19.

Источник: Громадське радио со ссылкой на информированного собеседника на оккупированных территориях

Детали: По информации источника оккупационная власть ОРДЛО приказала так называемому "Министерству здравоохранения" собрать группу врачей для борьбы с COVID-19.

В то же время, как утверждает источник, на оккупированной территории много инфицированных CОVID-19, нет средств защиты, врачи сами болеют COVID-19, соответственно специалистов не хватает непосредственно на территории, контролируемой группировкой "ЛНР".

Прямая речь: "Но "руководство" хочет отправить наших врачей в РФ, чтобы повысить свои рейтинги перед российским правительством. Надеюсь, наши врачи здравомыслящие и откажутся от этой поездки".

Напомним: 19 мая в ОРЛО сообщили о смерти главного врача Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексея Навроцкого. У него обнаружили COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОкоронавирусРосcия
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