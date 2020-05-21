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Із 1 червня столичні садочки відкриються для дітей – Кличко

Четвер, 21 травня 2020, 12:18
Із 1 червня столичні садочки відкриються для дітей – Кличко

У Києві з 1 червня відновиться робота дитячих садочків, навчання у випускників у школах та вишах, функціонування спортзалів.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу 21 травня

Пряма мова: "Із 1 червня у столиці розпочнуть працювати дитячі садочки та школи для випускників 11-х класів, що складатимуть ЗНО, а також заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів.

Відновлять роботу також дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спортзали та фітнес-центри – без роботи басейнів.

Відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм".

Деталі: Кличко наголосив, що ці послаблення, як і відновлення роботи громадського транспорту, будуть запроваджені та діятимуть, якщо не погіршиться ситуація з розповсюдженням коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусКиївосвітаВіталій Кличко
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