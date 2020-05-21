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С 1 июня столичные садики откроются для детей – Кличко

Четверг, 21 мая 2020, 12:18
С 1 июня столичные садики откроются для детей – Кличко

В Киеве с 1 июня возобновится работа детских садов, учеба у выпускников в школах и вузах, функционирование спортзалов.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко на брифинге 21 мая

Прямая речь: "С 1 июня в столице начнут работать детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО, а также учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Возобновят работу также детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры – без работы бассейнов.

Откроют зоны отдыха и пляжи у водоемов".

Детали: Кличко подчеркнул, что эти послабления, как и возобновление работы общественного транспорта, будут введены и будут действовать, если не ухудшится ситуация с распространением коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусКиевобразованиеВиталий Кличко
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