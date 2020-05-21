Із 23 травня у Києві відкриють наземний транспорт, з 25 травня – метро

У Києві з 23 травня повноцінно запрацює наземний транспорт, а з 25 травня відновить роботу метрополітен.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу 21 травня

Пряма мова: "Із дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт: автобуси трамваї, тролейбуси.

Розпочнуть роботу магазини площею до 1000 кв м.

Відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях

З 25 травня буде відновлена робота метрополітену.

Також відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

Рішення, щодо дати відкриття великих торгових центрів ми ухвалимо окремо – після того, як метро відновить свою роботу".

Деталі: Кличко також повідомив, що з 1 червня у столиці відновиться робота дитячих садочків, навчання у випускників у школах та вишах, функціонування спортзалів тощо.

Цьому передувало: 19 травня Кличко попереджав, що після відновлення роботи наземний транспорт у Києві зможе брати в салон не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований, а в метро буде розмітка для дотримання дистанції. У транспорт пускатимуть лише в захисній масці.

Раніше Кабінет міністрів розробив критерії для 5 етапів виходу з карантину загалом для країни, а потім – план "адаптивного карантину", щоб регіони могли пом’якшувати карантин по своїй ситуації.