Із 23 травня у Києві відкриють наземний транспорт, з 25 травня – метро
Четвер, 21 травня 2020, 12:07
У Києві з 23 травня повноцінно запрацює наземний транспорт, а з 25 травня відновить роботу метрополітен.
Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу 21 травня
Пряма мова: "Із дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт: автобуси трамваї, тролейбуси….
Розпочнуть роботу магазини площею до 1000 кв. м.
Відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах, на прибудинкових територіях
З 25 травня буде відновлена робота метрополітену.
Також відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.
Рішення, щодо дати відкриття великих торгових центрів ми ухвалимо окремо – після того, як метро відновить свою роботу".