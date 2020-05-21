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Близький до Коломойського Палиця створив нову партію

Четвер, 21 травня 2020, 13:05

В Україні створили партію "За майбутнє", яку очолив народний депутат Ігор Палиця.

Джерело: пресреліз нової партії

Деталі: Установчий з’їзд політичної партії "За майбутнє" відбувся 20 травня.

Ігор Палиця на з’їзді заявив, що "За майбутнє" об’єднала "людей з історіями власного успіху в господарюванні та управлінні".

За його словами, депутати-мажоритарники, які входять до однойменної групи "За майбутнє" у Верховній Раді, представляють інтереси понад 4,5 млн виборців.

Він зазначив, що дата проведення з’їзду – символічна, адже рік тому Україна отримала нового президента, Володимира Зеленського. 

Пряма мова Палиці: "Ми рік чекали змін на краще – на поліпшення життя людей, на покращення бізнес-клімату, на наведення ладу в правоохоронній системі. Але пройшов рік, а змін на краще ми не побачили.

Ми йдемо на місцеві вибори, щоб реалізувати очікування і бажання людей як у економіці, так і в політиці. На місце безладу має прийти видимий результат, якого чекає країна".

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Теми: партії


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