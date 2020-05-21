Близкий к Коломойскому Палица создал новую партию

В Украине создали партию "За будущее", которую возглавил народный депутат Игорь Палица.

Источник: пресс-релиз новой партии

Детали: Учредительный съезд политической партии "За будущее" состоялся 20 мая.

Игорь Палица на съезде заявил, что "За будущее" объединила "людей с историями собственного успеха в хозяйствовании и управлении".

По его словам, депутаты-мажоритарщики, которые входят в одноименную группу "За будущее" в Верховной Раде, представляют интересы более 4,5 млн избирателей.

Он отметил, что дата проведения съезда – символическая, так как год назад Украина получила нового президента, Владимира Зеленского.

Прямая речь Палицы: "Мы год ждали перемен к лучшему – улучшения жизни людей, улучшения бизнес-климата, наведения порядка в правоохранительной системе. Но прошел год, а изменений к лучшему мы не увидели.

Мы идем на местные выборы, чтобы реализовать ожидания и желания людей как в экономике, так и в политике. На место беспорядка должен прийти видимый результат, которого ждет страна".

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