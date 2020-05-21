Нацрада перевірить "1+1" і NewsOne через Україну без Криму і розпалювання ненависті

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила позапланові перевірки телеканалів NewsOne та "1+1" через висловлювання у День пам'яті та примирення, які мають ознаки розпалювання ворожнечі й ненависті, та показ карти України без Криму.

Джерело: сайт Нацради

Дослівно: "На звернення Служби безпеки України Національна рада на засіданні 21 травня ухвалила рішення призначити позапланову перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" (логотип "1+1"), м. Київ. Телеканал у новинах показав карту України без окупованої Автономної Республіки Крим".

Деталі: Карту без Криму показали о 20:25 13 квітня у випуску новин "ТСН". Повідомляється, що це порушує закон "Про телебачення і радіомовлення".

ТОВ "Новини 24 години" (супутниковий телеканал "NewsOne") перевірять через передачу "Протистояння", яку показували 8, 9 та 10 травня. У цьому ефірі прозвучали твердження щодо служби значної кількості євреїв у військах нацистського Третього Рейху та існування єврейських дивізій СС мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту та розпалення ворожнечі щодо єврейського народу.

Перевірки телекомпаній відбудуться після завершення карантину.