Усі розділи
Укр / Рус

Нацрада перевірить "1+1" і NewsOne через Україну без Криму і розпалювання ненависті

Четвер, 21 травня 2020, 15:01

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України призначила позапланові перевірки телеканалів NewsOne та "1+1"  через висловлювання у День пам'яті та примирення, які мають ознаки розпалювання ворожнечі й ненависті, та показ карти України без Криму.

Джерело: сайт Нацради

Дослівно: "На звернення Служби безпеки України Національна рада на засіданні 21 травня ухвалила рішення призначити позапланову перевірку ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" (логотип "1+1"), м. Київ. Телеканал у новинах показав карту України без окупованої Автономної Республіки Крим".

Деталі: Карту без Криму показали о 20:25 13 квітня у випуску новин "ТСН". Повідомляється, що це порушує закон "Про телебачення і радіомовлення".

ТОВ "Новини 24 години" (супутниковий телеканал "NewsOne") перевірять через передачу "Протистояння", яку показували 8, 9 та 10 травня. У цьому ефірі прозвучали твердження щодо служби значної кількості євреїв у військах нацистського Третього Рейху та існування єврейських дивізій СС мають ознаки заперечення і спотворення Голокосту та розпалення ворожнечі щодо єврейського народу.

Перевірки телекомпаній відбудуться після завершення карантину. 

Українська правда
Теми: телебаченняКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ворожа міна 120 калібру влучила у вантажне авто на Донбасі: є загиблий і поранені воїни

Супрун повідомила, що проти неї готують інформатаку

У Києві за добу захворіли 65 осіб, в тому числі 7 лікарів, троє пацієнтів померли

Із 23 травня у Києві відкриють наземний транспорт, з 25 травня – метро

фотоЗеленські привітали з Днем вишиванки й подарували сорочки Трампу, Макрону і Трюдо

В Україні нових випадків COVID-19 ледь не у вдвічі більше за тих, хто одужав

Усі головні новини...
телебачення
На будівлях ОП і Кабміну покажуть інсталяцію про злочини РФ проти кримських татар
Нардеп Столар проспонсорує запуск телеканалу в Києві перед виборами
Зеленський ввів у Нацраду з ТБ головну речницю "Кварталу 95"
Останні новини
15:11
В уряді Польщі планують провести президентські вибори 28 червня
15:08
Мережі АЗС продовжують піднімати ціни на автогаз
15:06
"Не підійшли за баченням": очільник МОЗ пояснив, чому відхилив всіх кандидатів на посаду голови НСЗУ
15:01
Нацрада перевірить "1+1" і NewsOne через Україну без Криму і розпалювання ненависті
14:57
Випадок малярії виявили в Харкові: захворів студент
14:54
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:50
Понад 80% жінок в Україні вважають, що будуть заощаджувати на продуктах через пандемію. Дослідження ООН
14:47
Письменник Жадан порівняв запрошення від Єрмака з рекрутингом на "Титанік"
14:46
фотоАваков "прилаштував" на Буковині вертоліт для транспортування інфекційних хворих
14:35
У Кличка запитали, куди пішли гроші "на прибирання снігу": Київ заощадив тисячі тонн солі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!