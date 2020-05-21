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Нацсовет проверит "1+1" и NewsOne через Украину без Крыма и разжигание ненависти

Четверг, 21 мая 2020, 15:01

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановые проверки телеканалов NewsOne и "1+1" из-за высказываний в День памяти и примирения, которые имеют признаки разжигания вражды и ненависти, и показа карты Украины без Крыма.

Источник: сайт Нацсовета

Дословно: "По обращению Службы безопасности Украины Национальный совет на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" (логотип "1+1"), г. Киев. Телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым".

Детали: Карту без Крыма показали в 20:25 13 апреля в выпуске новостей "ТСН". Сообщается, что это нарушает закон "О телевидении и радиовещании".

ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал "NewsOne") проверят из-за передачи "Противостояние", которую показывали 8, 9 и 10 мая.

В этом эфире прозвучали утверждения о службе значительного количества евреев в войсках нацистского Третьего Рейха и существовании еврейских дивизий СС, которые имеют признаки отрицания и искажения Холокоста и разжигания вражды в отношении еврейского народа.

Проверки телекомпаний состоятся после завершения карантина.

Украинская правда
Темы: телевидениеКрым


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