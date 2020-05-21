В ООС повідомили про одного загиблого та сімох постраждалих на Донбасі

Упродовж 21 травня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого загинув український військовослужбовець.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Внаслідок обстрілів загинув один український захисник, двоє отримали поранення та ще п’ятеро – бойові травмування.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки, Старогнатівки та Богданівки противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Кримського, ворог обстріляв із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 мм.

Нагадаємо: Раніше уточнювалося, що воїн загинув внаслідок влучання міни 120 калібру у вантажний автомобіль. При цьому один військовий отримав поранення, а четверо бойове травмування.