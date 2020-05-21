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В ООС сообщили об одном погибшем и семерых пострадавших на Донбассе

Четверг, 21 мая 2020, 17:54

В течение 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Источник: штаб ООС

Детали: В результате обстрелов погиб один украинский защитник, двое получили ранения и еще пятеро - боевые травмы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки противник вел огонь по нашим военнослужащим из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинских защитников, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Крымского, враг обстрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм.

Напомним: Ранее уточнялось, что воин погиб в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль. При этом один военный получил ранения, а четверо боевое травмирование.

Украинская правда


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