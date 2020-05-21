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Євросоюз знову вимагає від Росії пустити місію ОБСЄ в ОРДЛО

Четвер, 21 травня 2020, 19:26
Євросоюз знову вимагає від Росії пустити місію ОБСЄ в ОРДЛО

Європейський Союз вкотре висловив своє занепокоєння з приводу недопуску Місії ОБСЄ до непідконтрольних Україні районів Донбасу та закликав Росію виконати Мінські домовленості.

Джерело: заява ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, виголошена під час онлайн-засідання постійної ради ОБСЄ у Відні 21 травня, яку цитує "Укрінформ".

Дослівно: "Протягом декількох тижнів ми неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу того, що свобода пересування СММ порушується з боку підтримуваних Росією збройних формувань під приводом пов’язаних з COVID-19 запобіжних заходів.

Будь-яка спроба обмежити свободу пересування СММ суперечить як Мінським домовленостям, так і рішенню Постійної ради № 1117, яке визначає мандат Місії. Ми закликаємо Росію використати свій великий вплив на збройні формування, які вона підтримує, для того, щоб повністю виконати мінські зобов'язання та припинити це перешкоджання СММ виконувати свій мандат".

Деталі: В ЄС звернули увагу, що водночас потік людей та транспорту через непідконтрольну ділянку українсько-російського кордону "продовжується без жодних серйозних наслідків, спричинених COVID-19".

Окремо у Європейському Союзі засудили інцидент 15 травня, коли поблизу спостерігачів ОБСЄ відбулися обстріли та вибухи в районі селища Березівське, що на окупованій Луганщині: "Такі дії є абсолютно неприйнятними, оскільки вони становлять ризики для співробітників нашої Місії".

Нагадаємо: 15 травня біля н. п. Березівське місія ОБСЄ потрапила в зону вибухів боєприпасів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСРосіяОБСЄДонбас
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