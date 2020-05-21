Евросоюз снова призвал Россию пустить миссию ОБСЕ в ОРДЛО

Европейский Союз в очередной раз выразил свою обеспокоенность по поводу недопуска Миссии ОБСЕ в неподконтрольные Украине районы Донбасса и призвал Россию выполнить Минские договоренности.

Источник: заявление ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенное во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене 21 мая, которую цитирует "Укринформ".

Дословно: "В течение нескольких недель мы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу того, что свобода передвижения СММ нарушается со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований под предлогом мер, связанных с COVID-19 мер.

Любая попытка ограничить свободу передвижения СММ противоречит как Минским договоренностям, так и решению Постоянного совета № 1117, которое определяет мандат Миссии. Мы призываем Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для того, чтобы полностью выполнить минские обязательства и прекратить это препятствие СММ выполнять свой мандат ".

Детали: В ЕС обратили внимание, что одновременно поток людей и транспорта через неподконтрольный участок российско-украинской границы "продолжается без серьезных последствий, вызванных COVID-19".

Отдельно в Европейском Союзе осудили инцидент 15 мая, когда поблизости наблюдателей ОБСЕ состоялись обстрелы и взрывы в районе поселка Березовское, что на оккупированной Луганщине: "Такие действия являются абсолютно неприемлемыми, поскольку они составляют риски для сотрудников нашей Миссии".

Напомним: 15 мая у н. п. Березовское миссия ОБСЕ попала в зону взрывов боеприпасов.