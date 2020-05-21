Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Евросоюз снова призвал Россию пустить миссию ОБСЕ в ОРДЛО

Четверг, 21 мая 2020, 19:26
Евросоюз снова призвал Россию пустить миссию ОБСЕ в ОРДЛО

Европейский Союз в очередной раз выразил свою обеспокоенность по поводу недопуска Миссии ОБСЕ в неподконтрольные Украине районы Донбасса и призвал Россию выполнить Минские договоренности.

Источник: заявление ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенное во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене 21 мая, которую цитирует "Укринформ".

Дословно: "В течение нескольких недель мы неоднократно выражали обеспокоенность по поводу того, что свобода передвижения СММ нарушается со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований под предлогом мер, связанных с COVID-19 мер.

Любая попытка ограничить свободу передвижения СММ противоречит как Минским договоренностям, так и решению Постоянного совета № 1117, которое определяет мандат Миссии. Мы призываем Россию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для того, чтобы полностью выполнить минские обязательства и прекратить это препятствие СММ выполнять свой мандат ".

Детали: В ЕС обратили внимание, что одновременно поток людей и транспорта через неподконтрольный участок российско-украинской границы "продолжается без серьезных последствий, вызванных COVID-19".

Отдельно в Европейском Союзе осудили инцидент 15 мая, когда поблизости наблюдателей ОБСЕ состоялись обстрелы и взрывы в районе поселка Березовское, что на оккупированной Луганщине: "Такие действия являются абсолютно неприемлемыми, поскольку они составляют риски для сотрудников нашей Миссии".

Напомним: 15 мая у н. п. Березовское миссия ОБСЕ попала в зону взрывов боеприпасов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСРосcияОБСЕДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ЕС
Орбан: Венгрия не будет выполнять решение ЕС по мигрантам
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Совет ЕС и Европарламент согласовали проект расширения производства боеприпасов
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: