Усі розділи
Укр / Рус

Зали кафе і ресторанів запрацюють з 10 червня

Четвер, 21 травня 2020, 20:58

Кафе і ресторани знову відкриють свої приміщення для відвідувачів 10 червня.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я у Facebook

Деталі: За планом поступового виходу України з карантину, 10 червня мають запрацювати не лише відкриті майданчикі ресторанів і кафе, а й криті приміщення.

Також з цього дня відновлять роботу заклади культури.

 

Нагадаємо: 22 травня починається другий етап послаблення карантинних обмежень в Україні.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відомо ім'я переможця премії імені Георгія Ґонґадзе у 2020 році

У справі Шеремета змінили підозри: прибрали "арійську расу", додали невідомих організаторів

Зеленський підписав "антиколомойський" закон про банки

В ООС повідомили про одного загиблого та сімох постраждалих на Донбасі

Підозрюваний у вбивстві ексміністр Кожара вніс 2 мільйони застави

Відео, фотоПоліція в ході спецоперації ліквідувала масштабну шахрайську схему

Усі головні новини...
карантин
Втрати для економіки України від карантину становлять 50 мільярдів доларів
Польща пішла на послаблення карантину для сезонних робітників з України
Україна ще декілька місяців виходитиме з карантину – Аваков
Останні новини
20:58
інфографікаЗали кафе і ресторанів запрацюють з 10 червня
20:43
Поліція завершує розслідування справи Шеремета – ЗМІ
20:32
Гривня знецінюється другий день поспіль
20:16
Стало відомо ім'я переможця премії імені Георгія Ґонґадзе у 2020 році
20:09
Коронавірус в Італії: знижується кількість нових випадків і хворих в реанімаціях
19:56
Завершення проєкту "Стіна" на кордоні з РФ хочуть перенести на 2025 рік
19:53
Трамп готується оголосити про вихід США з договору про "відкрите небо" - CNN
19:37
Юристи Лероса вимагають повернути справу "плівок Єрмака" в НАБУ
19:26
Євросоюз знову вимагає від Росії пустити місію ОБСЄ в ОРДЛО
19:22
На Луганщині вперше за тривалий час новий випадок коронавірусу
Усі новини...