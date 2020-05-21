Зали кафе і ресторанів запрацюють з 10 червня
Четвер, 21 травня 2020, 20:58
Кафе і ресторани знову відкриють свої приміщення для відвідувачів 10 червня.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я у Facebook
Деталі: За планом поступового виходу України з карантину, 10 червня мають запрацювати не лише відкриті майданчикі ресторанів і кафе, а й криті приміщення.
Також з цього дня відновлять роботу заклади культури.
Нагадаємо: 22 травня починається другий етап послаблення карантинних обмежень в Україні.
Українська правда