Зали кафе і ресторанів запрацюють з 10 червня

Кафе і ресторани знову відкриють свої приміщення для відвідувачів 10 червня.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я у Facebook

Деталі: За планом поступового виходу України з карантину, 10 червня мають запрацювати не лише відкриті майданчикі ресторанів і кафе, а й криті приміщення.

Також з цього дня відновлять роботу заклади культури.

Нагадаємо: 22 травня починається другий етап послаблення карантинних обмежень в Україні.