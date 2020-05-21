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Зали кафе і ресторанів запрацюють з 10 червня

Четвер, 21 травня 2020, 20:58
Зали кафе і ресторанів запрацюють з 10 червня

Кафе і ресторани знову відкриють свої приміщення для відвідувачів 10 червня.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я у Facebook

Деталі: За планом поступового виходу України з карантину, 10 червня мають запрацювати не лише відкриті майданчики ресторанів і кафе, а й криті приміщення.

Також з цього дня відновлять роботу заклади культури.

 

Нагадаємо: 22 травня починається другий етап послаблення карантинних обмежень в Україні.

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірус
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