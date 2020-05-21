Залы кафе и ресторанов заработают с 10 июня
Четверг, 21 мая 2020, 20:58
Кафе и рестораны снова откроют свои помещения для посетителей 10 июня.
Источник: Министерство здравоохранения в Facebook
Детали: В соответствии с планом постепенного выхода Украины из карантина, 10 июня должны заработать не только открытые площадки ресторанов и кафе, но и крытые помещения.
Также с этого дня возобновят работу учреждения культуры.
Напомним: 22 мая начинается второй этап ослабления карантина в Украине.
Украинская правда