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Від COVID-19 в Африці померло дводенне немовля

Четвер, 21 травня 2020, 21:30
Від COVID-19 в Африці померло дводенне немовля

Дводенне немовля, ймовірно, наймолодша жертва коронавірусу в світі, померло в ПАР.

Джерело: міністр здоров'я Південної Африки доктор Звелі Мхізе, якого цитує ВВС

Пряма мова Мхізе: "На жаль, ми зафіксували першу смерть серед немовлят, пов'язану з Covid-19. Дитині було два дні, і вона народилася передчасно".

Деталі: За його словами, немовля потребувало вентиляції легень одразу після народження. Дитина народилася під час передчасних пологів і з самого початку мала проблеми з диханням.

За даними МОЗ країни, і мати, і немовля пройшли тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Південна Африка запровадила наприкінці березня один з найбільш суворих карантинів на планеті. Заборонили навіть продаж алкоголю та сигарет.

Нагадаємо: З підозрою на коронавірус госпіталізували чотириденне немовля у Львові

Теми: коронавірусепідеміядіти
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