От COVID-19 в Африке умер двухдневный младенец
Двухдневный младенец, вероятно, самая молодая жертва коронавируса в мире, умер в ЮАР.
Источник: министр здоровья Южной Африки доктор Звели Мхизе, которого цитирует ВВС
Прямая речь Мхизе: "К сожалению, мы зафиксировали первую смерть среди младенцев, связанную с Covid-19. Ребенку было два дня, и он родилась преждевременно".
Детали: По его словам, младенец требовал вентиляцию легких сразу после рождения. Ребенок родился во время преждевременных родов и с самого начала были проблемы с дыханием.
По данным Минздрава страны, и мать, и младенец прошли тест на коронавирус, который оказался положительным.
Южная Африка ввела в конце марта один из самых суровых карантинов на планете. Запретили даже продажу алкоголя и сигарет.
Напомним: С подозрением на коронавирус госпитализировали четырехдневного младенца во Львове.