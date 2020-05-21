Двухдневный младенец, вероятно, самая молодая жертва коронавируса в мире, умер в ЮАР.

Источник: министр здоровья Южной Африки доктор Звели Мхизе, которого цитирует ВВС

Прямая речь Мхизе: "К сожалению, мы зафиксировали первую смерть среди младенцев, связанную с Covid-19. Ребенку было два дня, и он родилась преждевременно".

Детали: По его словам, младенец требовал вентиляцию легких сразу после рождения. Ребенок родился во время преждевременных родов и с самого начала были проблемы с дыханием.

По данным Минздрава страны, и мать, и младенец прошли тест на коронавирус, который оказался положительным.

Южная Африка ввела в конце марта один из самых суровых карантинов на планете. Запретили даже продажу алкоголя и сигарет.

Напомним: С подозрением на коронавирус госпитализировали четырехдневного младенца во Львове.