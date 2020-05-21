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От COVID-19 в Африке умер двухдневный младенец

Четверг, 21 мая 2020, 21:30
От COVID-19 в Африке умер двухдневный младенец

Двухдневный младенец, вероятно, самая молодая жертва коронавируса в мире, умер в ЮАР.

Источник: министр здоровья Южной Африки доктор Звели Мхизе, которого цитирует ВВС

Прямая речь Мхизе: "К сожалению, мы зафиксировали первую смерть среди младенцев, связанную с Covid-19. Ребенку было два дня, и он родилась преждевременно".

Детали: По его словам, младенец требовал вентиляцию легких сразу после рождения. Ребенок родился во время преждевременных родов и с самого начала были проблемы с дыханием.

По данным Минздрава страны, и мать, и младенец прошли тест на коронавирус, который оказался положительным.

Южная Африка ввела в конце марта один из самых суровых карантинов на планете. Запретили даже продажу алкоголя и сигарет.

Напомним: С подозрением на коронавирус госпитализировали четырехдневного младенца во Львове.

Темы: коронавирусэпидемиядети
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