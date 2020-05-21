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Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому командиру "Луганськ-1"

Четвер, 21 травня 2020, 23:22
Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому командиру Луганськ-1

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" полковнику поліції Сергію Губанову, який загинув, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Джерело: Зеленський, якого цитує пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Ми втратили легендарного командира батальйону "Луганськ-1". Сергій Губанов був одним з тих луганських міліціонерів, які весною 2014-го не зрадили присязі на вірність Україні. Він мріяв, щоб над Луганськом знову замайорів синьо-жовтий прапор. Настане день, і ця мрія обов’язково здійсниться. Вічна пам'ять нашому герою!".

Деталі: Відповідний указ він підписав сьогодні, 21 травня.

Передісторія: Вночі 21 травня стало відомо, що під час виконання завдання штабу Операції об’єднаних сил загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Губанов. Ще троє бійців отримали осколкові поранення.

Під час їхнього патрулювання території вздовж річки здетонувала ворожа міна.

Українська правда

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Теми: ООСбойові діїокупаціяЗеленський
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