Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему командиру "Луганск-1"

Четверг, 21 мая 2020, 23:22
Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему командиру Луганск-1

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковник полиции Сергей Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: Зеленский, которого цитирует пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!".

Детали: Соответствующий указ он подписал сегодня, 21 мая.

Предыстория: 21 мая ночью стало известно, что во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.

Во время их патрулирования вдоль реки сдетонировала вражеская мина.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООСбоевые действияоккупацияЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: