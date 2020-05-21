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Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему командиру "Луганск-1"

Четверг, 21 мая 2020, 23:22

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковник полиции Сергей Губанову, который погиб, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: Зеленский, которого цитирует пресс-служба президента

Прямая речь Зеленского: "Мы потеряли легендарного командира батальона "Луганск-1". Сергей Губанов был одним из тех луганских милиционеров, которые весной 2014-го не изменили присяге на верность Украине. Он мечтал, чтобы над Луганском снова взвился сине-желтый флаг. Наступит день, и эта мечта обязательно осуществится. Вечная память нашему герою!".

Детали: Соответствующий указ он подписал сегодня, 21 мая.

Предыстория: 21 мая ночью стало известно, что во время выполнения задания штаба Операции объединенных сил погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.

Во время их патрулирования вдоль реки сдетонировала вражеская мина.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действияоккупацияЗеленский


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