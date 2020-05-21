У Кабміні назвали умови для пом’якшення карантину в регіонах

В уряді назвали причини для визнання регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією, після чого їм можна запроваджувати послаблення протиепідемічних заходів.

Джерело: постанова №392 від 20 травня

Деталі: Послаблення протиепідемічних заходів здійснюється на території регіонів, які одночасно відповідають таким ознакам:

інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) становить менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення;

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

Рішення про послаблення протиепідемічних заходів переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Нагадаємо: 22 травня починається другий етап послаблення карантинних обмежень в Україні.