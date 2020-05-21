В Кабмине назвали условия для смягчения карантина в регионах

В правительстве назвали причины для признания регионов с благоприятной эпидемической ситуацией, после чего им можно вводить послабления противоэпидемических мероприятий.

Источник: постановление №392 от 20 мая

Детали: Ослабление противоэпидемических мероприятий осуществляется на территории регионов, которые одновременно отвечают следующим признакам:

инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) составляет менее 12 человек на 100 тыс. населения;

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Напомним: 22 мая начинается второй этап ослабления карантина в Украине.