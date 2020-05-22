На Буковині ще 63 людини захворіли на коронавірус

У четвер у Чернівецькій області коронавірус виявили у 63 людей. Таким чином в області зареєстрували 2905 випадків зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Дослівно: "Обласний лабораторний центр дослідив сьогодні, 21 травня, 470 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили у ще 63 буковинців".

Деталі: Окрім того, 22 людини сьогодні вилікувались від хвороби.

"Загалом останніми днями позитивними виявляються 10-15% тестів від загальної кількості опрацьованих. Це хороша тенденція", – стверджує голова ОДА.

Проте у лікарнях багато пацієнтів перебувають у важкому стані.

Що передувало: За минулу добу діагноз COVID-19 в Україні підтвердили у 476 осіб, 15 пацієнтів померли, а 272 одужали.