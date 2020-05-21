Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні нових випадків COVID-19 ледь не у вдвічі більше за тих, хто одужав

Четвер, 21 травня 2020, 08:51
В Україні нових випадків COVID-19 ледь не у вдвічі більше за тих, хто одужав

За минулу добу діагноз COVID-19 в Україні підтвердили у 476 осіб, 15 пацієнтів померли, а 272 одужали. .

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу з летовища перед вильотом у Чернівецьку область

Пряма мова: "За минулу добу захворіли 476 осіб, із них 29 дітей та 76 медпрацівників. Було госпіталізован 115 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків. Одужали 272 особи.

Загалом за весь час пандемії захворіли 19 706 осіб. Із них 1 405 дітей та 3 833 медпрацівника. Загалом одужали 6 227 осіб, а летальних випадків – 579".

Деталі: За словами Степанова, 20 травня було здійснено "рекордну кількість досліджень методом ПЛР – 9 361".

За останню добу найбільше нових випадків зафіксовано у Рівненській області (70), Київській (55), Чернівецькій (46) та у місті Київ (65).

 

Нагадаємо: 13 травня в Україні вперше кількість одужань була більша за кількість нових хворих за добу: зафіксували 422 нових випадки коронавірусу, 17  осіб померли, 427 осіб одужали.

18 травня був другий такий результат: виявили 260 нових випадків захворювання на COVID-19, померли 13 хворих, одужали 356 пацієнтів.

19 травня на COVID-19 в Україні захворіли 354 особи, 16 осіб померли, одужали 323 людини.

 
Дашборд УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи
Усі новини...
Реклама: