В Україні нових випадків COVID-19 ледь не у вдвічі більше за тих, хто одужав

За минулу добу діагноз COVID-19 в Україні підтвердили у 476 осіб, 15 пацієнтів померли, а 272 одужали. .

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу з летовища перед вильотом у Чернівецьку область

Пряма мова: "За минулу добу захворіли 476 осіб, із них 29 дітей та 76 медпрацівників. Було госпіталізован 115 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків. Одужали 272 особи.

Загалом за весь час пандемії захворіли 19 706 осіб. Із них 1 405 дітей та 3 833 медпрацівника. Загалом одужали 6 227 осіб, а летальних випадків – 579".

Деталі: За словами Степанова, 20 травня було здійснено "рекордну кількість досліджень методом ПЛР – 9 361".

За останню добу найбільше нових випадків зафіксовано у Рівненській області (70), Київській (55), Чернівецькій (46) та у місті Київ (65).

Нагадаємо: 13 травня в Україні вперше кількість одужань була більша за кількість нових хворих за добу: зафіксували 422 нових випадки коронавірусу, 17 осіб померли, 427 осіб одужали.

18 травня був другий такий результат: виявили 260 нових випадків захворювання на COVID-19, померли 13 хворих, одужали 356 пацієнтів.

19 травня на COVID-19 в Україні захворіли 354 особи, 16 осіб померли, одужали 323 людини.