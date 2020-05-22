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На Буковине еще 63 человека заболели коронавирусом

Пятница, 22 мая 2020, 00:20

В четверг в Черновицкой области коронавирус обнаружили у 63 человек. Таким образом в области зарегистрировали 2905 случаев заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Дословно: "Областной лабораторный центр исследовал сегодня, 21 мая, 470 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили у еще 63 буковинцев".

Детали: Кроме того, 22 человека сегодня вылечились от болезни.

"В целом в последние дни положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества обработанных. Это хорошая тенденция", – утверждает председатель ОГА.

Однако в больницах многие пациенты находятся в тяжелом состоянии.

Что предшествовало: За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Украине подтвердили в 476 человек, 15 пациентов умерли, а 272 выздоровели.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирус


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