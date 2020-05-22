Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців

П'ятниця, 22 травня 2020, 00:52
Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців

Спеціальний рейсом до України із Франції повертаються 170 наших громадян.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на керівника консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Миколу Собка

Деталі: Це вже 18-й спецрейс із Франції. 

"Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців", – сказав Собко. 

Загалом із Франції за період карантину через коронавірус повернулись вже 4194 громадянина України. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: МЗСкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
МЗС
Глава МЗС Британії закликав залишити його на посаді на тлі чуток про призначення в Міноборони
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Британія засудила вихід РФ із "зернової угоди": Нехтують потребами людей в усьому світі
Останні новини
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
Усі новини...
Реклама: