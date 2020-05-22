Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців
П'ятниця, 22 травня 2020, 00:52
Спеціальний рейсом до України із Франції повертаються 170 наших громадян.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на керівника консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Миколу Собка
Деталі: Це вже 18-й спецрейс із Франції.
"Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців", – сказав Собко.
Загалом із Франції за період карантину через коронавірус повернулись вже 4194 громадянина України.
Нагадаємо:
- Наприкінці квітня Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб повернути додому українців.
Українська правда