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Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців

П'ятниця, 22 травня 2020, 00:52

Спеціальний рейсом до України із Франції повертаються 170 наших громадян.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на керівника консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Миколу Собка

Деталі: Це вже 18-й спецрейс із Франції. 

"Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців", – сказав Собко. 

Загалом із Франції за період карантину через коронавірус повернулись вже 4194 громадянина України. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: МЗСкарантин


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