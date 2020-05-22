Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців

Спеціальний рейсом до України із Франції повертаються 170 наших громадян.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на керівника консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Миколу Собка

Деталі: Це вже 18-й спецрейс із Франції.

"Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців", – сказав Собко.

Загалом із Франції за період карантину через коронавірус повернулись вже 4194 громадянина України.

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