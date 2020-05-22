Домой спецрейсом из Франции возвращаются 170 украинцев

Специальный рейсом в Украину из Франции возвращаются 170 наших граждан.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя консульско-правового отдела Посольства Украины во Франции Николая Собко

Детали: Это уже 18-й спецрейс из Франции.

"Сегодня отправили 18-й спецрейс из Франции, на борту которого были 170 Украинские", – сказал Собко.

В общем из Франции за период карантина из-за коронавируса вернулись уже 4194 гражданина Украины.

Напомним: