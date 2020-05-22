Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Домой спецрейсом из Франции возвращаются 170 украинцев

Пятница, 22 мая 2020, 00:52
Домой спецрейсом из Франции возвращаются 170 украинцев

Специальный рейсом в Украину из Франции возвращаются 170 наших граждан.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя консульско-правового отдела Посольства Украины во Франции Николая Собко

Детали: Это уже 18-й спецрейс из Франции.

"Сегодня отправили 18-й спецрейс из Франции, на борту которого были 170 Украинские", – сказал Собко.

В общем из Франции за период карантина из-за коронавируса вернулись уже 4194 гражданина Украины.

Напомним:

Украинская правда
Темы: МИДкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
МИД
Глава МИД Британии призвал оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: