Домой спецрейсом из Франции возвращаются 170 украинцев
Пятница, 22 мая 2020, 00:52
Специальный рейсом в Украину из Франции возвращаются 170 наших граждан.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя консульско-правового отдела Посольства Украины во Франции Николая Собко
Детали: Это уже 18-й спецрейс из Франции.
"Сегодня отправили 18-й спецрейс из Франции, на борту которого были 170 Украинские", – сказал Собко.
В общем из Франции за период карантина из-за коронавируса вернулись уже 4194 гражданина Украины.
Напомним:
- В конце апреля Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановление ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы вернуть домой украинский.
Украинская правда