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Черговий будинок обвалився в Одесі

П'ятниця, 22 травня 2020, 02:20
Черговий будинок обвалився в Одесі
Фото: Нацполіція

В Одесі обрушився фасад та дах двоповерхового будинку. Наразі проводиться евакуація мешканців.

Джерело: поліція Одеської області 

Деталі: За попередніми даними, постраждалих немає. Інцидент трапився на вулиці Середньофонтанській.

Рятувальники та поліцейські встановлюють анкетні дані всіх, хто міг перебувати у будинку на момент обвалу. 

Що передувало: 18 травня в Одесі обвалився житловий будинок. ДСНС повідомляли, що місцезнаходження всіх мешканців одеського будинку, що обвалився, встановлено – попередньо жертв та постраждалих немає.

Українська правда
Теми: Одеса
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