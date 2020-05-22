Черговий будинок обвалився в Одесі
П'ятниця, 22 травня 2020, 02:20
В Одесі обрушився фасад та дах двоповерхового будинку. Наразі проводиться евакуація мешканців.
Джерело: поліція Одеської області
Деталі: За попередніми даними, постраждалих немає. Інцидент трапився на вулиці Середньофонтанській.
Рятувальники та поліцейські встановлюють анкетні дані всіх, хто міг перебувати у будинку на момент обвалу.
Що передувало: 18 травня в Одесі обвалився житловий будинок. ДСНС повідомляли, що місцезнаходження всіх мешканців одеського будинку, що обвалився, встановлено – попередньо жертв та постраждалих немає.
Українська правда