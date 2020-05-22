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Очередной дом обрушился в Одессе

Пятница, 22 мая 2020, 02:20
Фото: Нацполиция

В Одессе обрушился фасад и крыша двухэтажного дома. В настоящее время проводится эвакуация жителей.

Источник: полиция Одесской области

Детали: По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели и полицейские устанавливают анкетные данные всех, кто мог находиться в доме на момент обрушения.

Что предшествовало: 18 мая в Одессе обрушился жилой дом. ДСНС сообщали, что местонахождение всех жителей одесского обрушившегося установлено – предварительно жертв и пострадавших нет.

Украинская правда
Темы: Одесса


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