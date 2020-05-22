Очередной дом обрушился в Одессе

В Одессе обрушился фасад и крыша двухэтажного дома. В настоящее время проводится эвакуация жителей.

Источник: полиция Одесской области

Детали: По предварительным данным, пострадавших нет. Инцидент произошел на улице Среднефонтанской.

Спасатели и полицейские устанавливают анкетные данные всех, кто мог находиться в доме на момент обрушения.

Что предшествовало: 18 мая в Одессе обрушился жилой дом. ДСНС сообщали, что местонахождение всех жителей одесского обрушившегося установлено – предварительно жертв и пострадавших нет.