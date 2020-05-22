Росія випередила Бразилію за числом випадків коронавірусу
П'ятниця, 22 травня 2020, 03:57
У Росії коронавірусом захворіли 317 тисяч осіб, а у Бразилії – 310 тисяч.
Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус
Деталі: Водночас жертвами захворювання у Росії, за офіційною статистикою, стали 3099 осіб. Бразилія ж звітує про 20047 летальних випадків.
За останню добу у Росії зафіксували 8,8 тисяч нових випадків, у Бразилії – 16,7 тисяч.
Наразі побороли хворобу у Бразилії майже 126 тисяч людей. У Росії ж вилікувались понад 92 тисячі.
Попереду цих двох країн знаходяться лише США. Нині там зареєстрували 1 мільйон 620 тисяч випадків зараження.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- Понад 5 мільйонів людей заразилися коронавірусом у світі від початку пандемії, а 2 мільйони вже одужали.
Українська правда