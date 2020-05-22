Росія випередила Бразилію за числом випадків коронавірусу

У Росії коронавірусом захворіли 317 тисяч осіб, а у Бразилії – 310 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Деталі: Водночас жертвами захворювання у Росії, за офіційною статистикою, стали 3099 осіб. Бразилія ж звітує про 20047 летальних випадків.

За останню добу у Росії зафіксували 8,8 тисяч нових випадків, у Бразилії – 16,7 тисяч.

Наразі побороли хворобу у Бразилії майже 126 тисяч людей. У Росії ж вилікувались понад 92 тисячі.

Попереду цих двох країн знаходяться лише США. Нині там зареєстрували 1 мільйон 620 тисяч випадків зараження.

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