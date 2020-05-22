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Россия опередила Бразилию по числу случаев коронавируса

Пятница, 22 мая 2020, 03:57

В России коронавирусом заболели 317 тысяч человек, а в Бразилии – 310 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет статистику заболеваемости коронавирусом

Детали: В то же время жертвами заболевания в России, по официальной статистике, стали 3099 человек. Бразилия же отчитывается о 20047 летальных случаях.

За последние сутки в России зафиксировали 8,8 тысяч новых случаев, в Бразилии – 16,7 тысяч.

Сейчас побороли болезнь в Бразилии почти 126 тысяч человек. В России же вылечились более 92 тысяч.

Впереди этих двух стран находятся только США. Сейчас там зарегистрировали 1 миллион 620 тысяч случаев заражения.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: РосcияБразилиякоронавирус


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