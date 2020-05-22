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У МЗС дали старт оновленому механізму підтримки експортерів та інвесторів

П'ятниця, 22 травня 2020, 08:30

Глава МЗС Дмитро Кулеба 21 травня провів установче засідання оновленої Ради експортерів та інвесторів при міністерстві, метою якої є підтримка українського експорту у світі та залученні інвестицій до України. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

Станом на 21 травня до складу оновленої Ради експортерів та інвесторів при МЗС увійшли 135  компаній.

МЗС каже, що буде продовжувати приймати нових членів Ради і зробить допуск до членства максимально прозорим та зручним. 

Робота у рамках Ради буде організована за принципом  галузевих груп відповідно до сфери діяльності асоціацій та компаній. Зокрема, планується утворити групи агро- та харчової промисловості, машинобудування та інжинірингу, транспортних та будівельних послуг, металургії, машинобудування та суднобудування, легкої промисловості, хімічної галузі, IT та інноваційних технологій, консалтингових та юридичних послуг.

За словами Кулеби, головна мета Ради - дати бізнесу можливість просувати українські товари на зовнішні ринки за сприяння МЗС. 

"Ми бачимо великий експортний потенціал України. Ми маємо продавати більше товарів, компанії платитимуть більше податків, будуть влаштовувати на роботу більше людей. Це механізм як створити можливості для людей працювати - навіть в умовах кризи, в якій ми живемо", - сказав глава МЗС.

Раніше президент Зеленський підтримав ініційоване Кулебою перезавантаження економічного напряму зовнішньої політики.

У квітні 2013 року при МЗС було створено Раду експортерів та інвесторів України (РЕІ) для підтримки вітчизняних експортерів шляхом розширення існуючих ринків збуту та диверсифікації потоків вітчизняного експорту.

Теми: МЗСекспортінвестиції


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